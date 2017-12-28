28.12.2017, Москва, Елена Острякова

4 184 просмотров

В следующем году арийцы Кубани, Воронежа и Брянска войдут в состав Украины — киевский политолог

Крымский мост соединит исконно украинские земли. Об этом в эфире телеканала Ukrlife заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«В следующем году часть страны и скажет: мы в Украину войдем. Брянская область, Воронежская. Кубань наша, Смоленщина. Там нет чуди и мокши. Там наши арийцы живут. Это наша земля», — утверждает Соскин.

Таким образом, сказал украинский эксперт, Крымский мост, который сейчас строит Россия, соединит исконные украинские земли.

«Они молодцы, создают нам там всю инфраструктуру. По этому мосту украинцы пойдут в Кубань. Его даже подорвать не успеют, если он еще стоять будет. Там, как Бог даст. Вопрос в том, надо ли нам канал рыть, чтобы превратить Крымский полуостров в остров. Как нам кораблями ходить, не пройдешь же под мостом. Как Ахметов будет теперь сталь вывозить вместе с Порошенко?», — поинтересовался Соскин.

Он также осудил президента Украины Петра Порошенко за создание в Крыму крымско-татарской автономии.

«Это полуостров не татар, а наш – русичей, украинцев, ариев. Не надо Порошенко делать татарских автономий, он тогда плохо кончит», — предупредил эксперт.