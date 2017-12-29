 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
29.12.2017, Москва, Елена Острякова
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Минский процесс, Мнение, Общество, Политика, Россия, Украина

В случае выхода из минских соглашений от Украины мало что останется — мнение


Выход из минских соглашений будет означать развал Украины.

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Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» высказал депутат Госдумы Вячеслав Никонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Своими действиями киевский режим перечеркнул минские соглашения. А минские соглашения – это единственное, на чем еще держится территориальная целостность Украины. Если будет продолжаться такая же линия, я уверен, что от Украины мало что останется», — сказал Никонов.

Он напомнил, что Украина за последние 25 лет потеряла в объеме ВВП больше всех стран мира – он сократился на 35%. Также депутат считает, что официальная украинская статистика не отражает реальной демографической картиной: население страны может не превышать 30 млн человек.

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