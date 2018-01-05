 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
05.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Скандал, СМИ, Спецслужбы, США, Украина

В США боятся, что проданные Украине «Джавелины» попадут в руки армий ДНР и ЛНР


Соединенные Штаты Америки опасаются, что предоставленное Украине летальное оружие попадет в руки  армий ДНР и ЛНР,

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Об этом говорится в статье газеты The Wall Street Journal, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«США планируют вооружить Украину, разъярив Россию и усугубив и без того плохие отношения, но больше беспокоит оружие, попавшее в руки врага — как это было раньше», — пишет газета.

В частности, отмечено, что в 2014 году, когда США передали радарные системы для выявления расположения вражеской артиллерии, одна из таких установок, которая была расположена неподалеку от Дебальцево, оказалась в руках армии ДНР.

Поэтому, сообщается, что официальные лица в США тщательно изучают передачу Украине противотанкового оружия Javelin. Поэтому им будут оснащены части, расположенные далеко от фронта, чтобы оружие не было использовано для наступательных операций и не было оставлено врагу.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны США Джеймс Мэттис надеется, что пока никто не захочет ворваться в Украину, влияние летального оружия, которое Вашингтон в декабре официально согласился продать официальному Киеву, будет незначительным.

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