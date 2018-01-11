11.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В США огласили ультиматум Порошенко и пригрозили новым Майданом

На Украине вполне возможен третий Майдан, который свергнет действующую власть при поддержке международного сообщества.

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Об этом, сообщает «Страна», пишет Диана Френсис, старший научный сотрудник Центра Евразии влиятельной американской неправительственной центр «Атлантический совет» (Atlantic Council), обеспечивающий и обслуживающий идеологию развития НАТО. Ее блог опубликован на сайте Atlantic Council.

«В стране кроме мощной призывной армии есть множество патриотически настроенных ветеранов … Этот факт принципиально меняет качество любой будущей уличной революции, которая может разгореться, если нынешний режим откажется полноценно реформировать страну до выборов 2019 года», — пишет Френсис в своем блоге на сайте «Атлантического совета», иллюстрируя публикацию снимком акции украинских боевиков в Киеве.

По ее мнению, после такой революции в Украине не будет хаоса, какой случился после Евромайдана.

«В стране усилились финансовые институты, она получила важный опыт сотрудничества с западными союзниками, создана так называемая «инфраструктура управления», к которой привлечены сотни честных парламентариев, менеджеров, финансистов, адвокатов, активистов, представители международных донорских и благотворительных организаций и политики. Некоторые из них уже проводят неофициальные встречи, в частности, это киевская группа из 200 технократов, которым по силам осуществить немедленную мирную передачу власти», — утверждает эксперт.

От Порошенко представитель «Атлантического совета» требует отозвать свой законопроект об антикоррупционном суде, позволив этому органу действовать так, «как этого требуют украинцы и западные доноры»; прекратить атаки на НАБУ; снять неприкосновенность с депутатов парламента; запретить политическую пропаганду на ТВ в преддверии выборов 2019 года, чтобы «нивелировать влияние олигархов».

«У Порошенко мало времени. Антикоррупционный суд должен быть создан немедленно, к весне 2019 года должны быть вынесены решения как минимум по трем резонансным делам, открытым Национальным антикоррупционным бюро Украины. […]. — Если необходимые преобразования не будут проведены, возможна вспышка уличных протестов накануне выборов. Они получат широкую поддержку со стороны международной общественности. И, обладая военной силой противостоять России, украинцы, наконец, получат шанс свергнуть одиозные элиты», — угрожает Френсис.