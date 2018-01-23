23.01.2018, Москва, Елена Острякова
  3 777 просмотров
Выборы, Политика, США, Украина

В США пообещали Тимошенко вернуть Турчинова


Юлия Тимошенко, которой политики Запада не доверяют, сейчас ищет поддержки в США. Об этом экс-депутат Верховной Рады Олег Царев заявил в эфире интернет-канала «Политвера».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Тимошенко сейчас делает все, чтобы получить поддержку в США. Недавно она туда летала и была на богослужении баптистской церкви. Это лоббисты, которые имеют прямой вход в овальный кабинет. Она пообещали им всеобщее содействие по Украине и попросила о встрече с Трампом, на которой можно  договориться о поддержке», — сказал Царев.

По его информации, Тимошенко также попросила американских баптистов помирить ее с Александром Турчиновым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Второе – ей нужен Турчинов. У нее до сих пор вакантно место руководителя штаба. Ей пообещали, что иерархи этой церкви прилетят в Киев и поговорят с Турчиновым. А Турчинов сейчас одной ногой у Петра Порошенко, а другой ведет переговоры с Тимошенко. Да, он ее предал, но потом они много общались», — сказал Царев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть