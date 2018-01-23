23.01.2018, Москва, Елена Острякова

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В США пообещали Тимошенко вернуть Турчинова

Юлия Тимошенко, которой политики Запада не доверяют, сейчас ищет поддержки в США. Об этом экс-депутат Верховной Рады Олег Царев заявил в эфире интернет-канала «Политвера».

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«Тимошенко сейчас делает все, чтобы получить поддержку в США. Недавно она туда летала и была на богослужении баптистской церкви. Это лоббисты, которые имеют прямой вход в овальный кабинет. Она пообещали им всеобщее содействие по Украине и попросила о встрече с Трампом, на которой можно договориться о поддержке», — сказал Царев.

По его информации, Тимошенко также попросила американских баптистов помирить ее с Александром Турчиновым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Второе – ей нужен Турчинов. У нее до сих пор вакантно место руководителя штаба. Ей пообещали, что иерархи этой церкви прилетят в Киев и поговорят с Турчиновым. А Турчинов сейчас одной ногой у Петра Порошенко, а другой ведет переговоры с Тимошенко. Да, он ее предал, но потом они много общались», — сказал Царев.