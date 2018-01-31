31.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Донбасс, Мнение, Общество, Политика, Россия, США, Украина

В США рассчитывают разрешить украинский конфликт в текущем году


Отношения России и США могут нормализироваться после окончания военного конфликта на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» посол США в России Джон Хантсман

«Важно помнить, что представители США, начиная с президента, постоянно говорили, что путь к нормальным отношениям с Россией лежит через Украину. Мы считаем, что сейчас мяч в руках России. Мы хотим услышать от России, какие шаги должны быть предприняты. Мы находимся на важном перепутье. Когда мы говорим, что 2018 год можно завершить на лучшем уровне, это связано с Украиной», — сказал Хантсман.

Он привел слова спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, который назвал четвертый раунд своих переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым конструктивным.

«Я не слышал, чтобы он говорил такое после трех первых раундов. Это значит, что отношения между ними развиваются, они работают лучше. Обсуждаются более существенные предложения», — сказал Хантсман.

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