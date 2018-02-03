03.02.2018, Донецк, Владимир Гладков

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В США узнали о «распиле» средств на спецоперации в Донбассе: Киев наспех готовит диверсии

Спецслужбам США попала информация о разбазаривании средств, выделенных Украине на диверсии в зоне «АТО», потому Киев начал наспех стряпать «перемоги» и теракты, чтобы отчитаться перед американскими кураторами.

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Такую информацию на своём телеграмм-канале «WarGonzo» разместил военкор Семён Пегов со ссылкой на «источник в смежном российском ведомстве на условиях жесткой анонимности».

«Служба внешней разведки РФ передала американским коллегам сведения о нецелевом использовании денежных средств украинскими силовиками. Средства, которые пилили спецслужбы Украины, как вы понимаете, выделялись самими США на борьбу с «российской военной агрессией на Донбассе». В том числе основная их часть предназначалась на проведение спецопераций в зоне так называемой АТО. Данные по украинским «коллегам» были переданы американским разведчикам в рамках межведомственного взаимодействия с россиянами», – говорится в сообщении.

Глава службы внешней разведки Нарышкин недавно вернулся из США, куда российская делегация и привезла братский информационный «подгон», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Судя по событиям, которые последовали сразу после возвращения Нарышкина из США, американские спецслужбисты крайне агрессивно нагнули украинских силовиков, как раз на основании полученных от нашей СВР данных. Настолько агрессивно, что подразделения специального назначения СБУ и ГУР МО Украины принялись в авральном режиме имитировать бурную диверсионную деятельность: заявили о взятии очередного посёлка в «серой зоне» под Луганском (на самом деле они давно уже находились там, чуть ли ни с самого начала Минского процесса), а также в спешке организовали покушение на министра обороны ДНР в Донецке», – сообщает военкор.

«Поскольку к реальным спецоперациям готовятся долго и они требуют больших финансовых затрат (а деньги «распилены») – украинские силовики не стали заморачиваться и ударили по зданию Минобороны ДНР из гранатомёта. Министр Владимир Кононов не пострадал», – добавил Пегов.

В виду того, что американские кураторы ждут от украинских спецслужб реальных результатов, попытки провокаций и терактов продолжатся.

«Не исключаю, что в порыве объёмно и торжественно отчитаться перед заказчиком и спонсором, Киев на этих провокациях не остановится», – отметил военкор.