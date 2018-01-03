03.01.2018, Киев, Мирослав Любченко

554 просмотров

В Сумах и Глухове еврейские центры исписали антисемитскими надписями

Перед Новым годом в Сумах на стене благотворительной организация «Сумской еврейский фонд» появилась надпись: «Долой жидов», а на Музее истории евреев Глуховщины лозунг «Смерть вонючим жидам», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Надписи оставались на стенах зданий почти до самого праздника, вызвав возмущение, как представителей еврейской общины этих населенных пунктов, так и простых жителей. По мнению местных экспертов, данная акция является продолжением кампании осквернения и разрушения памятников и культурных объектов региона, которая также направлена на дискредитацию местных властей.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», акции подобного характера перед Новым годом имели место в Одессе, в частности, антиеврейскими лозунгами были изрисованы стены зданий местной синагоги, Музея Холокоста, а также еврейского культурного центра. Тогда ответственность за преступление взяла на себя ультраправая организациия «Украинские санитары». С призывом наказать виновных выступили даже в Министерстве иностранных дел Израиля.