|554 просмотров
В Сумах и Глухове еврейские центры исписали антисемитскими надписями
Перед Новым годом в Сумах на стене благотворительной организация «Сумской еврейский фонд» появилась надпись: «Долой жидов», а на Музее истории евреев Глуховщины лозунг «Смерть вонючим жидам», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Надписи оставались на стенах зданий почти до самого праздника, вызвав возмущение, как представителей еврейской общины этих населенных пунктов, так и простых жителей. По мнению местных экспертов, данная акция является продолжением кампании осквернения и разрушения памятников и культурных объектов региона, которая также направлена на дискредитацию местных властей.
Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», акции подобного характера перед Новым годом имели место в Одессе, в частности, антиеврейскими лозунгами были изрисованы стены зданий местной синагоги, Музея Холокоста, а также еврейского культурного центра. Тогда ответственность за преступление взяла на себя ультраправая организациия «Украинские санитары». С призывом наказать виновных выступили даже в Министерстве иностранных дел Израиля.
Метки: антисемитизм, Сумы
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.