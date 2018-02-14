14.02.2018, Киев, Дмитрий Скворцов
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Украина

В Transparency International Ukraine признали, что жители ЛДНР шли в ополчение добровольно


Исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин заявил в украинском эфире: «Сейчас население оккупированных украинских территорий теряет интерес даже к мобилизации – недавно прошла информация, что мобилизацию там уже начинают проводить силой».

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Таким образом, представитель авторитетной на Западе международной организации со штаб-квартирой в Берлине, признаёт, что почти четыре года проведения так называемой  «АТО» украинским войскам противостояли «террористы» и «сепаратисты» из числа ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ «оккупированных территорий» и только сейчас это население якобы начало «терять интерес к мобилизации».

Отметим, что указанный «эксперт» в области СМИ отчего-то не заметил ещё январского обращения главы ЛНР Леонида Пасечника о том, что приписываемый ему «Указ о дополнительных мобилизационных мероприятиях» является фейком. И это при том, что в студии украинского канала обсуждались «указы Пасечника» с ссылкой именно на официальный сайт главы ЛНР.

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