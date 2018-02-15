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В тылу ВСУ вспыхнул шахтерский бунт
Возле государственного предприятия «Селидов-уголь», которое находится под контролем Киева, проходит акция протеста шахтёров Донбасса.
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Об этом украинскому телеканалу Селидово ТРК «Инфо-Центр» рассказали бастующие шахтёры Донбасса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Под административным зданием протестующие провели целую ночь под открытым небом. Шахтёры сообщили, что им уже 2 месяца не выплачивают заработную плату:
«Дали только 16 процентов за январь, и то только после акции протеста», — сказали протестующие.
Люди говорят, что им нечем кормить свои семьи и малолетних детей. Также они добавили, что с такой маленькой зарплатой не могут заплатить за услуги ЖКХ.
«Мы устроили голодный бунт. Мы пытаемся мирным путём выбить свои зарплаты. Данный митинг – не только из-за несвоевременной выплаты заработной платы, также мы требуем повышения зарплаты до тех размеров, которые на Украине. Коммуналка так выросла, что с такой оплатой труда мы просто не можем за неё заплатить», − рассказал один из протестующи.
Одна из митингующих женщин пожаловалась, что из-за задержки зарплаты не может купить своему ребёнку сапоги.
«С такой зарплатой я не то, что кофе купить себе не могу, я не могу купить ребёнку даже новые сапоги», − сказала она.
Метки: невыплата зарплат, Селидово, шахтерский бунт
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