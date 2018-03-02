02.03.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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Киев, Образование, Общество, Политика, Скандал, Украина, Энергетика

В Украине на неделю закрывают школы и детсады – для экономии газа


Министерство энергетики Украины рекомендует временно отменить занятия в школьных, дошкольных и высших учебных заведениях с целью экономии газа.

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Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил глава Минэнерго Игорь Насалик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, национальный план действий, введённый накануне на заседании кризисного штаба, начинает действовать уже сегодня.

«Сегодня был принят «Национальный план действий». Он предусматривает: перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что сэкономит порядка 15-20 млн кубов газа в сутки. Чтобы ввести это решение в действие министерство обратилось в европейский секретариат и проинформировало, что в течении пяти дней (на такой срок и введён данный план) мы будем использовать мазут.

Второе. Мы рекомендовали полностью остановить работу в школьных, дошкольных и высших учебных заведениях до 6 марта и просмотреть, чтобы температурный режим в этих заведениях был в минимально допустимых нормах», — сообщил Насалик.

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