01.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Образование, Общество, Политика, Скандал, Украина

В украинских школах отменили родительские комитеты


Министр образования Лилия Гриневич подписала приказ, отменяющий деятельность родительских комитетов в украинских школах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом говорится в ответе Минобразования на запрос общественного активиста Виталия Фурманюка.

«Предполагаю, что многие педагоги и родители будут критиковать Лилию Михайловну за это решение, но я уверен, что она сделала важный и смелый шаг в борьбе с коррупцией и нарушениями прав в учебных заведениях. Ведь именно решениями „Родительского комитета“ администрации заведений оправдывают сбор неучтенных наличных средств, наем охраны и даже отчисления детей из учреждений», — написал Фурманюк.

Приказ, датированный 21 декабря 2017 года, отменяет распоряжение от 2 июня 2004 «Об утверждении примерного положения о родительских комитетах (советах)».

Этим документом предусматривалось, что родительский комитет подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию и избирается на год.

Родительские комитеты отменены в соответствии с новым законом «Об образовании». Таким образом родительская общественность утратила имевшуюся ранее возможность хоть как-то влиять на учебный процесс.

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