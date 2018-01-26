26.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Варшаве прогремел колокол по киевским нацистам: за восхваление Бандеры и ОУН-УПА будут сажать

Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz’15 законопроект о запрете пропаганды бандеровской идеологии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает польское издание Do Rzeczy.

В пятницу в Сейме прошло третье чтение пакета законопроектов, которыми предусмотрены изменения в закон об Институте национальной памяти. Среди них был и законопроект о запрете бандеровской идеологии в Польше.

За проголосовали большинство депутатов — 279 из 414. За проект проголосовали все депутаты PiS, Kukiz’15 i PSL. Поддержали документ и несколько депутатов оппозиции.

Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.

За отрицание преступлений бандеровцев предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

Фракция Kukiz’15 представила свой проект больше года назад, однако некоторое время он был заморожен. Депутаты должны были взяться за него в ноябре, но в последний момент этот пункт был изъят из повестки дня. По неофициальной информации, тогда речь шла о том, чтобы не вносить еще большую напряженность в отношения Киева и Варшавы накануне визита президента Польши Анджея Дуды на Украину.

В Киеве уже пошли первые комментарии к польскому закону.

«Польский Сейм криминализировал ответственность за отрицание преступление совершенных «Бандерой и прочими фашистских коллаборционистами» во время Второй мировой войны. Завтра, после завтра в международный розыск может быть объявлено большинство действующих чиновников в Украине, начиная с высшего уровня.

И самое главное, вряд ли Генеральный Секретариат Интерпол сочтёт данные действия противоречащими уставу Интерпол. Но даже если так, то данные лица могут быть задержаны в любой стране Европы (!) , не только в Польше, по единому европейскому ордеру, изданному в Польшей. Как у Данте — Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate! То же, что писали на близких вам бандеранашгерой концлагерях : Оставь надежду всяк сюда входящий!», — написал на своей страничке экс-депутат ВР от ющенковского блока НУНС и бывший глава киевского бюро Интерпола Кирилл Куликов на своей страничке в соцсети.