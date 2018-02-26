26.02.2018, Киев, Игорь Петров
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Выборы, Крым, Политика, Россия, Севастополь, Украина

В Верховной Раде продолжается истерика из-за выборов в российском Крыму


Проведение выборов президента России в Крыму должно быть осуждено на международном уровне. Об этом на заседании Согласительного совета Верховной Рады Украины заявил Максим Бурбак («Народный фронт»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Призываю поддержать инициативу «Народного фронта» обратиться к международному сообществу, чтобы осудить и не признавать выборы президента Путина на временно оккупированной части украинской территории, в Крыму и Севастополе. Важно всех мобилизовать. Незаконные выборы – нарушение права. Нарушение права приводит к потере легитимности в целом. Призываем Раду дать оценку этим событиям в целом после 18 марта», — сказал Бурбак.

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