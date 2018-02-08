08.02.2018, Киев, Игорь Петров

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В Верховной Раде продолжается скандал из-за завтрака у Трампа

В Верховной Раде сегодня второй день подряд продолжался скандал вокруг отъезда нескольких десятков депутатов на молитвенный завтрак с Дональдом Трампом в США – оказалось, что в итоге в зале недостаточно голосов для принятия решений.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша фракция вышла к трибуне в знак протеста против бездеятельности парламента. Сейчас рассматривается очень важный вопрос – доступ людей с особенными потребностями. Мы видим, что в парламенте нет голосов, нет людей, чтобы принимать решения.

Вчера досрочно закрылось заседание парламента из-за того, что более 50 депутатов полетели на молитвенный завтрак в Америку. Вместо того чтобы идти на завтрак, обед и ужин к украинцам, посмотреть, есть ли у украинцев, чем завтракать и ужинать, они полетели на молитвенный завтрак в Америку.

Бегают там, таскают за полы конгрессменов, чтобы сфотографироваться, потом возвращаются сюда в Украину, показывают, какие они крутые. Крутой ты, когда ты тут работаешь и имеешь чувство долга, когда ты помнишь про интересы украинцев, когда в результате твоей работы у них есть чем завтракать, обедать и ужинать. А то довели наших людей до ручки, а теперь ездят на молитвенные завтраки в Америку», — сказал он.

Ляшко также потребовал опубликовать список уехавших на молитвенный завтрак. «Вся страна должна знать имена этих людей», — сказал он.

Ляшко поддержал депутат из «Оппозиционного блока» Игорь Шурма.

«Назовите хоть одну страну, от которой сорок человек поехали на завтрак. Вы знаете, что, по инсайдерской информации, этот завтрак стоит от 50 тысяч долларов? Посчитайте расходы на перелет , на проживание. Может, лучше сюда их президента пригласить? Дешевле выйдет. Он еще с какой-то гуманитарной помощью приедет», — сказал Шурма.