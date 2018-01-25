25.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Закарпатье едет гуманитарка из Венгрии — 8 тысяч вакцин от кори

Венгрия предоставит Закарпатской области 8 тысяч вакцин от кори в качестве гуманитарной помощи,передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявляет председатель Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Геннадий Москаль, сообщила пресс-служба Москаля.

«После соответствующего обращения Закарпатской ОГА в Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде правительство этой страны приняло решение выделить области восемь тысяч вакцин в качестве гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Как сообщается, вакцина прибудет на Закарпатье 26 января. Ее должно хватить на 2 месяца. По словам главы области, Министерство здравоохранения пообещало прислать Закарпатью 10 тыс. вакцин от кори, однако до сих пор область их не получила.

Напомним, как сообщалось ранее, Закарпатье недополучает необходимое количество вакцины от кори, из-за чего в области резко растет количество заболевших корью. Однако, впоследствии Министерство здравоохранения сообщило, что решает ситуацию с отсутствием вакцин от кори на Закарпатье.