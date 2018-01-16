Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
16.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Донбасс, Политические репрессии, Украина

В закон о «деоккупации Донбасса» включили пункт о фильтрационных лагерях


Депутата Верховной Рады Василия Нимченко заставили перейти на украинский язык во время выступления с места по поводу его поправки к закону «о деоккупации Донбасса».

Нимченко заявил о том, что в рассматриваемом законопроекте содержатся нормы о создании фильтрационных лагерей, которые будут проходить выезжающие из ЛНР/ДНР граждане Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу одно сказать — посмотрите внимательно, там заложены латентные нормы — создание фильтрационных лагерей для граждан, которые едут оттуда. Посмотрите норму статьи, сколько сил, сколько вооруженных формирований будет заводиться на то, чтобы проверять…», — заявил на русском языке Нимченко.

Но его перебила вице-спикер Ирина Геращенко.

«Я прошу прощения, уважаемый пан Нимченко, я вам дам минуту сейчас, но весь сессионный зал напоминает, что у вас прекрасный украинский язык. Пожалуйста, я прошу вас, я вам дам минуту, и вашу поправку от «Оппозиционного блока», пожалуйста, по-украински. Очень вас просим», — заявила Геращенко.

Далее Нимченко продолжил уже на украинском языке: «Уважаемые коллеги. Нимченко, «Оппозиционный блок», на украинском языке, спасибо, принимается замечание».

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