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11.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Коррупция, Криминал, Медицина, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина

В Запорожье разоблачили коррупцию в морге


За вымогательство 16 тыс. грн взятки задержан руководитель коммунального учреждения «Запорожское областное патологоанатомическое бюро».

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Досудебным расследованием было установлено, что руководитель указанного коммунального учреждения требовал от физического лица — предпринимателя за решение вопроса относительно беспрепятственного подписания актов выполненных по договору работ и перечисления денежных средств неправомерную выгоду в размере 16 тыс. грн, что составляет 10% от суммы заключенного договора, в котором речь идет о предоставлении услуг по выполнению инвентаризации и получения разрешения на выбросы и инвентаризацию отходов», — говорится в сообщении.

Чиновника задержали при получении указанной суммы денег.

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