02.02.2018
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Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина

В Запорожье сорвали возложение цветов по случаю 75-летия Сталинградской битвы


В Запорожье СБУ проводит обыск у руководителя общественной организации «Полк Победы» по подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.

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Об этом в своем блоге сообщил депутат Верховной Рады прошлого созыва Александр Зубчевский.

«В Запорожье так и не дали спокойно провести возложение цветов на Аллее Славы в честь 75-летия Сталинградской битвы! Запланированное мероприятие общественной организации «Полк Победы» было фактически сорвано так называемыми «проукраинскими активистками». Победа советского народа над нацистами под Сталинградом теперь в Украине считается предвестником «российской оккупации»!!! Параллельно СБУ проводит очередной обыск у лидера общественной организации «Полк Победы» Андрея Иванова в рамках уголовного дела по 110 статье ( посягательство на территориальную целостность)», — сообщил Зубчевский.

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