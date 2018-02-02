02.02.2018

1 495 просмотров

В Запорожье сорвали возложение цветов по случаю 75-летия Сталинградской битвы

В Запорожье СБУ проводит обыск у руководителя общественной организации «Полк Победы» по подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в своем блоге сообщил депутат Верховной Рады прошлого созыва Александр Зубчевский.

«В Запорожье так и не дали спокойно провести возложение цветов на Аллее Славы в честь 75-летия Сталинградской битвы! Запланированное мероприятие общественной организации «Полк Победы» было фактически сорвано так называемыми «проукраинскими активистками». Победа советского народа над нацистами под Сталинградом теперь в Украине считается предвестником «российской оккупации»!!! Параллельно СБУ проводит очередной обыск у лидера общественной организации «Полк Победы» Андрея Иванова в рамках уголовного дела по 110 статье ( посягательство на территориальную целостность)», — сообщил Зубчевский.