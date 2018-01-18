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18.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина

В Запорожской области пенсионера замучили до смерти в его же доме за 400 долларов


Мертвого пенсионера с многочисленными ссадинами и синяками и клейкой лентой на голове, а также его жену без сознания нашли в их собственном доме в одном из сел Каменско-Днепровского района Запорожской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает полиция Запорожской области

У 79-летнего мужчины была переломана челюсть, на руке оторван один палец.

Его жена, которую нашли без сознания, также имела многочисленные травмы, в том числе переломы. Она была госпитализирована.

Из дома украли 400 долларов.

Начато расследование по ст. 115 (умышленное убийство) и 187 (разбой) УК Украины.

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