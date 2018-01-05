05.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Житомирской области педофил пытался изнасиловать 9-летнюю девочку

В Житомирской области 26-летний мужчина пытался изнасиловать 9-летнюю девочку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Житомирской области..

Событие произошло сегодня днем ​​в Новоград-Волынском. О попытке мужчины изнасиловать ребенка в полицию сообщили случайные свидетели. Подозреваемого задержали, девочке оказывают помощь медики.

«Задержанным оказался 26-летний житель райцентра. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины», — сообщают в полиции.

Предварительная квалификация события — ч.3 ст.15 (Покушение на преступление) ч.4 ст.152 (Изнасилование) УК Украини. Полиция будет ходатайствовать об избрании для задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей.

По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.