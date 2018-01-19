19.01.2018, Луганск, Анастасия Самойлова

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В зоне «АТО» на Луганщине — вспышка кори и пневмонии

В контролируемой Украиной части Луганской области в зоне проведения «АТО» более тридцати военнослужащих ВСУ заболело корью и пневмонией.

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Такую информацию во время брифинга исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В связи со вспышкой кори на территории Украины, а также отсутствием надлежащего медицинского обеспечения военнослужащих в подразделениях вооружённых сил Украины, находящихся в зоне «АТО», участились случаи заболевания пневмонией и корью», – констатировал Филипоненко.

«По данным НМ ЛНР, в подразделениях 54-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины зарегистрировано уже 10 случаев заболевания корью и восемь – пневмонией», – добавил он.

Кроме этого, полковник добавил, что «с подобными диагнозами на лечении находятся и 14 бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ».

«Ситуацию осложняет отсутствие необходимых лекарственных средств в лечебных учреждениях. За помощью в решении этого вопроса командование «АТО» вынуждено обращаться к волонтёрским организациям», – подытожил он.

Как ранее передавал корреспондент «ПолитНавигатора», в начале января в нескольких регионах Украины вспыхнула эпидемия кори. В связи с этим, и.о. Главы ЛНР Леонид Пасечник поручил и.о. министра здравоохранения Павлу Ляскевичу предоставить возможность жителям подконтрольной Киеву территории Луганщины пройти вакцинацию и необходимое лечение в Республике.