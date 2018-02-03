03.02.2018, Киев, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

В зоне «АТО» подорвался ВСУшник


В так называемой зоне АТО подорвался украинский военный. Такую информацию сообщают в пресс-центре штаба «АТО», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По уточнённой информации, 1 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, погиб военнослужащий ВСУ. Выражаем соболезнование родным и близким защитника, который отдал свою жизнь за мирное будущее Украины», − говорится в сообщении.

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