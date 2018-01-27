27.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

В зоне «АТО» прогремел взрыв


В соединениях и частях, выполняющих задачи в зоне «АТО», продолжают отмечаться случаи нарушения требований пожарной безопасности.  Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оборонного ведомства Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В районе населённого пункта Авдеевка 22 января в блиндаже взводного опорного пункта 1-го батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады произошло возгорание. Пожар  вызвал детонацию боеприпасов, вследствие чего погиб один военнослужащий ВСУ, также было уничтожено вооружение и имущество подразделения», — сообщил Басурин.

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