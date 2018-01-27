27.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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В зоне «АТО» прогремел взрыв
В соединениях и частях, выполняющих задачи в зоне «АТО», продолжают отмечаться случаи нарушения требований пожарной безопасности. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оборонного ведомства Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В районе населённого пункта Авдеевка 22 января в блиндаже взводного опорного пункта 1-го батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады произошло возгорание. Пожар вызвал детонацию боеприпасов, вследствие чего погиб один военнослужащий ВСУ, также было уничтожено вооружение и имущество подразделения», — сообщил Басурин.
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13:11 27 январяКиевский политолог: Африканские страны уже обгоняют Украину
12:37 27 январяВ Киеве траур – Порошенко не дождался встречи с Трампом
11:51 27 январяСурков додавил Волкера: США пошли на уступки по Донбассу
0:46 27 января«Правосеки»: Польша нанесла Украине удар в спину
0:08 27 январяПорошенко умудрился трижды нагло соврать в интервью Bloomberg
0:08 27 январяУкраинский депутат-бандеровец: Польский Сейм принял фатальное решение
23:45 26 январяУкраинскую партию войны охватил ужас
23:42 26 январяВятрович взвыл от решения Сейма Польши по ОУН-УПА
23:29 26 январяБандеровцев будут отлавливать по всему Евросоюзу
23:28 26 январяПарадокс года: Для признания РФ «агрессором» Киеву придется отменить закон о «деоккупации» и признать особый статус Донбасса
23:09 26 январяПорошенко фантазирует: санкции США вернут Крым и Донбасс
22:23 26 январяВ Никополе анестезиологи отказались работать за 120 долларов в месяц
22:06 26 январяНачинается новый украинско-польский зашквар
21:38 26 январяОбучать украинских головорезов прибыла новая группа военных инструкторов из Канады
21:25 26 январяЗа охрану палаток Антимайдана активисту «Топазу» хотят «впаять» 15 лет с конфискацией
21:17 26 январяВолкер провалил на Украине все, что мог
21:17 26 январяЖитомирскую область терроризируют расплодившиеся дикие волки
20:54 26 январяУкраинская делегация шокировала ПАСЕ своей дикостью
20:45 26 январяОбвиняемый в коррупции николаевский депутат от «Оппоблока» вышел на свободу за миллион гривен
20:30 26 январяЧерез неделю Полторак едет в США — за «Джавелинами»
20:14 26 январяАлександр Захарченко рассказал, почему украинцы едут воевать в Донбасс
19:55 26 январяАваков: боевики из «Укрспирта» готовили атаки на госучреждения
19:40 26 январяГройсман в Тернополе пообещал рост поголовья и прорыв в аграрной сфере уже в этом году
19:25 26 январяАваков обьяснил, зачем нужны полицейские вертолетчики в карпатских горах
19:12 26 январяСамый продвинутый искусственный интеллект мира впал в ступор от вопроса о коррупции на Украине
18:53 26 январяРоссию призвали построить госпиталь в Абхазии
18:42 26 января«Циничный бандера»: Аваков оценил свободу слова на Украине на 5+
18:20 26 январяСБУ похвалилась закрытием 30 сайтов «донбасских террористов»
18:10 26 январяКиевский суд разрешил Саакашвили буянить днем и приказал сидеть дома по ночам
17:46 26 январяЗатулин предложил искать формулу, как вслед за Абхазией помочь медицине ПМР и ЛДНР
17:30 26 январяВ Донецкой области местный житель забил бездомного насмерть кирпичом и сдался полиции
17:20 26 январяПереселенцам из Донбасса в Харькове не рады?
17:02 26 январяВ Варшаве прогремел колокол по киевским нацистам: за восхваление Бандеры и ОУН-УПА будут сажать
16:46 26 январяИз зоны «АТО» ВСУ эшелонами вывозят боеприпасы для продажи на чёрном рынке
16:30 26 январяБоец ДНР о своём ранении: то, что я выжил – это чудо
16:15 26 январяРоссийский ВПК активно уменьшает зависимость от Украины
15:56 26 январяВ Госдуме удивились росту товарооборота с бандеровской Украиной
15:33 26 январяМосква-Киеву: утром особый статус Донбасса – вечером граница
15:25 26 январяМИД РФ связал мир на Донбассе с усмирением националистов на Украине
15:22 26 января«Адекватная» Украина: Торговля с Россией и Бандера за занавеской
20:31 27 январяСША смягчили позицию по миротворцам, на очереди – скандальный закон по Донбассу
19:47 27 январяНа Донбассе радуются: Украина выполнит Минск и погрузится в хаос
18:46 27 январяРоссийский сенатор: США придется убедить националистов снять блокаду Донбасса
16:41 27 январяРоссийский сенатор обвинил украинский МИД в плагиате
15:52 27 январяСША должны заставить Украину отменить скандальный закон по Донбассу, заявили в ЛНР
14:08 27 январяКарасёв додумался, что Крым мог бы достаться и Турции
13:18 27 январяКуницын сокрушается: Турчинов не додумался обмануть Крым
11:51 27 январяСурков додавил Волкера: США пошли на уступки по Донбассу
1:02 27 январяПлатон Беседин представит бестселлер «Дети декабря» в Севастополе и Симферополе 27 и 28 января
23:28 26 январяПарадокс года: Для признания РФ «агрессором» Киеву придется отменить закон о «деоккупации» и признать особый статус Донбасса
23:09 26 январяПорошенко фантазирует: санкции США вернут Крым и Донбасс
18:53 26 январяРоссию призвали построить госпиталь в Абхазии
17:46 26 январяЗатулин предложил искать формулу, как вслед за Абхазией помочь медицине ПМР и ЛДНР
16:15 26 январяРоссийский ВПК активно уменьшает зависимость от Украины
15:56 26 январяВ Госдуме удивились росту товарооборота с бандеровской Украиной
15:33 26 январяМосква-Киеву: утром особый статус Донбасса – вечером граница
15:25 26 январяМИД РФ связал мир на Донбассе с усмирением националистов на Украине
12:58 26 январяЦой, Пугачева и Булгаков пополнили список угроз для Украины
11:59 26 январяСибирь хочет мост, как в Крыму. И особый статус, как у Севастополя
9:55 26 январяКрымских заукров заменяют суровыми сибиряками — Сенченко
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8:30 25 январяВ ЕС заявили, что для отмены антироссийских санкций мало одного выполнения Минска
23:07 24 январяУгроза идеологических диверсий: Иностранцы захватили киносети России
22:43 24 январяОтвет на джавелины: Часть армии Южной Осетии войдет в состав Вооруженных сил России
22:34 24 января«По законам военного времени»: В Госдуме разгорелся спор из-за фильма «Смерть Сталина»
22:12 24 январяРоссийский сенатор спутал украинскую депутатку с уборщицей в ПАСЕ
22:02 24 январяСаакашвили в шоке: Менты и СБУ-шники в Киеве ждут прихода Путина
21:46 24 января«Запомните этот твит»: Саакашвили анонсирует присоединение Ростова к Украине
20:30 24 январяВ «Единой России» не хотят делать праздником день взятия Парижа
20:06 24 январяЖириновский хочет арестовать Собчак и Явлинского
19:57 24 январяЗатулин: власти Молдовы едины в вопросе блокады Приднестровья
19:30 24 январяРоссийские олигархи выстроились в очередь за гражданством Мальты
18:31 24 январяДонецкая Народная Республика переходит на стандарты Евразийского союза
17:44 24 январяЖириновский: Молдавия – это ошибка
17:27 24 январяВ Госдуме предложили организовать российское телевещание на Молдову из Приднестровья
12:50 24 январяВот почему украинцы сдали Крым – Парубий испугался Жириновского
12:33 24 январяГосдума призвала Первый канал расторгнуть контракт с «хозяином Молдовы»
12:03 24 январяРоссийский политолог пристыдил иудушку Казарина: «Будете каяться на коленях»
11:07 24 январяУкраина невольно вложилась в строительство «Северного потока-2»
8:59 24 январяВ Европарламенте впервые услышали голос российского Крыма
22:37 23 январяУкраинский флотоводец Лупаков: Дайте мне 5 подлодок, и Черноморский флот пойдет ко дну
21:54 23 январяЭкс-депутат: Счастье, что Украина отказалась забирать технику из Крыма
21:39 23 январяСША поднимают ставки накануне переговоров с русскими
20:55 23 январяМинюст Украины требует с украинской «дочки» «Роснефти» через суд 700 миллионов
20:51 23 январяУкраинство в Крыму: Какая держава – на таких «героев» и спрос
20:23 23 январяГривна обрушится, как только Украина начнет выплату долгов «Газпрому»
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