27.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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В зоне «АТО» прогремел взрыв

В соединениях и частях, выполняющих задачи в зоне «АТО», продолжают отмечаться случаи нарушения требований пожарной безопасности. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оборонного ведомства Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В районе населённого пункта Авдеевка 22 января в блиндаже взводного опорного пункта 1-го батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады произошло возгорание. Пожар вызвал детонацию боеприпасов, вследствие чего погиб один военнослужащий ВСУ, также было уничтожено вооружение и имущество подразделения», — сообщил Басурин.