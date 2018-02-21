21.02.2018, Киев, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

В зоне «АТО» ВСУ понесли крупные потери


Украинские военнослужащие, находящиеся в зоне проведения так называемой «АТО» продолжают нести боевые потери.

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Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба «АТО» Василий Лабай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В результате действий агрессора, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, ещё пятеро солдат получили ранения, ещё двое наших воинов получили боевые травмы», − заявил представитель украинской группировки.

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