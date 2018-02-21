21.02.2018, Киев, Николай Кузнецов
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В зоне «АТО» ВСУ понесли крупные потери
Украинские военнослужащие, находящиеся в зоне проведения так называемой «АТО» продолжают нести боевые потери.
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Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба «АТО» Василий Лабай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В результате действий агрессора, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, ещё пятеро солдат получили ранения, ещё двое наших воинов получили боевые травмы», − заявил представитель украинской группировки.
Метки: боевые потери ВСУ, Василий Лабай, конфликт в Донбассе
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21:21 20 февраляЛНР: Порошенко и Турчинову не спастись от наказания за военные преступления
21:18 20 февраляРоссийские олигархи смогут принять участие в украинской приватизации под видом кипрских оффшоров
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18:51 20 февраляГосдеп призвал Украину вдвое усерднее работать по американским методичкам
18:24 20 февраляНа Украине заявили, что импорт угля из США укрепил отношения с Трампом
17:50 20 февраляВ конкурсе проектов памятника боевикам Евромайдана победили львовские архитекторы
17:39 20 февраляИнструкторы из Великобритании будут помогать ВСУ готовиться к наступлению на ДНР
17:26 20 февраляПредставитель ЛНР в Минске: украинская делегация возит с собой на переговоры слабо вменяемых людей
17:11 20 февраляВ Киеве провели перепись миллионеров
17:06 20 февраляСкандальное расследование показало, что в доме, построенном для ВСУ военным отдали только 3 % квартир
16:44 20 февраляМиссия ОБСЕ насчитала на Донбассе 643 взрыва за двое суток
16:26 20 февраляКиевляне уверены, что правды о расстреле «небесной сотни» они не дождутся
16:12 20 февраляСтало известно, кто виновен в конфликте между выпившим солдатом ВСУ и погибшем жителем Донбасса
15:50 20 февраляВ России опровергли срыв поставок новых фрегатов на Черноморский флот
15:45 20 февраляВ Киеве осознали, что Россия будет бороться за Крым до последнего
15:39 20 февраляКиевские эксперты пугают украинцев тактическим ядерным оружием в Крыму
15:04 20 февраляУкраина отметит годовщину Крымской весны массовыми рыданиями
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14:35 20 февраляДепутат ДНР: Донбасс и Крым говорят майданщикам «спасибо»
13:22 21 февраляАбсолютная двуличность! – на украинском ТВ костерят Европу
11:30 21 февраляКрымский спикер: Украина – кровавое зазеркалье
9:15 21 февраляМы не воюем с Россией — главный военный прокурор Украины
23:40 20 февраляИ тут Путин постарался: Огрызко пояснил нелюбовь немцев к США кознями России
20:27 20 февраляНовый фильм ужасов. Скоро на всех телеканалах Украины
20:02 20 февраляМихаил Погребинский: Украина закрыла последний шанс на компромисс
19:50 20 февраля«Дыр-дыр-дыр, мы за мир»: Порошенко подписал закон, объявляющий Россию «агрессором»
19:30 20 февраляСобчак пригрозила Путину очередным гей-скандалом
15:50 20 февраляВ России опровергли срыв поставок новых фрегатов на Черноморский флот
15:45 20 февраляВ Киеве осознали, что Россия будет бороться за Крым до последнего
15:39 20 февраляКиевские эксперты пугают украинцев тактическим ядерным оружием в Крыму
14:37 20 февраля«ЧВК Вагнера» в Сирии как фальшивка укротроллей
14:07 20 февраляЭксперт: Оккупирован не Крым, а Украина
13:57 20 февраляКрымский политолог – жителям Украины: Мужайтесь, придёт время – и вас освободят!
13:38 20 февраляВиртуальный офис Порошенко в Крыму нагнетает истерию: Останется лишь один — Украина, либо Россия
13:10 20 февраляРоссияне продолжают надеяться на восстановление отношений с Украиной
12:57 20 февраляМИД Украины сел в лужу с новым заявлением по Крыму
12:41 20 февраля«Укропы» начали новый шабаш возле «Россотрудничества» в Киеве
12:25 20 февраляКиевские «ястребы» признали невозможность военной операции против Крыма
10:03 20 февраляПопытка Киева подменить план Путина провалилась
23:28 19 февраля«Перемога» Украины в Стокгольмском арбитраже обернулась миллиардами убытков
23:09 19 февраляСценарий западных санкций против России не сработал
22:58 19 февраляПодтверждение референдума: У Путина – рекордный рейтинг в Крыму
22:25 19 февраляРоссийское ТВ покажет сенсационное расследование о расстрелах на Майдане
20:46 19 февраляПоляки заиграли в прежнюю дуду: Россия — «агрессор», а санкции нужно сохранить
19:18 19 февраляКрымские власти будут судиться с Украиной из-за водной блокады полуострова
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14:25 19 февраляКиевлян призывают на защиту Россотрудничества
14:14 19 февраляВ международном арбитраже готовится признание Крыма российским
13:58 19 февраляРФ поражающими воображение темпами возводит в Крыму новые электростанции
8:39 19 февраляПорошенко тайно пытается помириться с Путиным
23:50 18 февраляУкраинские пункты пропуска не выдерживают наплыва машин, выезжающих в РФ
22:22 18 февраляДесять лет «незалежности» Кокосово – Героиново
18:31 18 февраляПогромы Россотрудничества в Киеве «крышует» СБУ
18:12 18 февраляИтогом атак на Россотрудничество будет закрытие Украинского центра в Москве
17:21 18 февраля«Смерть России»: В Киеве вновь разгромили здание Россотрудничества
16:29 18 февраляМихаил Погребинский: Закрытие Русского центра в Киеве будет тяжелым решением
14:44 18 февраляРусский Центр – в перерыве между атаками
22:28 17 февраляТягнибок в шоке: Украинский бизнес продолжает работать с Крымом
20:39 17 февраляПогромы на Украине будут нарастать
19:58 17 февраляВыступление Порошенко в Мюнхене обернулось новым конфузом
19:27 17 февраляПогромщики «Россотрудничества» откликнулись на призыв Порошенко
19:15 17 февраляПозор Порошенко в Мюнхене сменился триумфом Лаврова
18:54 17 февраляЗахарова приперла Тимошенко к стенке: мюнхенский разговор с послом России — не выдумка
18:47 17 февраляБабицкий: Пока нацистская Украина не будет демонтирована, там будут продолжаться игры варваров
18:12 17 февраля«Выгребной яме нужна крышка»: как России ответить на атаку киевских нацистов
17:43 17 февраляНападение на Россотрудничество в Киеве опровергает ложь Порошенко в Мюнхене — политолог
17:38 17 февраляРоссии предложили «закрыть лавочку» для русофобов на своей территории
17:28 17 февраляРоссия должна помочь Украине достигнуть «дна» во всех смыслах — Гаспарян
17:21 17 февраляВоенный эксперт призвал ответить на нападение радикалов в Киеве укреплением ДНР и ЛНР
17:14 17 февраляПолитолог о нападении на «Россотрудничество»: украинская власть в очередной раз умоет руки
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