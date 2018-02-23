23.02.2018, Киев, Николай Кузнецов

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В зоне «АТО» ВСУ продолжают нести потери

Украинская сторона сообщает, что ВСУ понесли очередные потери в ходе противостояния в Донбассе.

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Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба так называемой «АТО» Василий Лабай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В общей сложности за прошедшие сутки, враг 19 раз обстрелял наши позиции. Вследствие вражеского огня, к сожалению, один украинский военнослужащий погиб, а ещё один был ранен», − утверждает Лабай.