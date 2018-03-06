06.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Варшава хочет вернуть Западную Украину в состав Польши

Сегодня во главе польского государства стоят люди, чьи деды репрессировали украинцев во время операции «Висла» — они мечтают вернуть себе западноукраинские земли, поскольку считают их Малопольшей.

Об этом в эфире телеканала «Перший:UA» завил первый замглавы украинской националистической партии «Свобода» экс-вице-спикер Верховной Рады Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, сегодня на повестке стоит вопрос реституции польской собственности на западноукраинских землях, а это чревато захватом земель впоследствии.

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«Все, кто воевал за независимость Украины против внешнего агрессора, откуда бы тот агрессор ни был, — из Москвы, Варшавы, Берлина, Будапешта или Бухареста — они все должны быть украинскими героями… И если кто-то посягает на нашего героя, мы должны оказывать сопротивление…

Уважаемая власть, вы сегодня должны объединить общество против внешнего вызова, который у нас есть и на востоке, и на западе. Я напомню, что еще в 19-м веке это была Малопольша — до Днепра. Но те же внуки тех солдат Армии Крайовой, которые реально убивали и выселяли нас в операции «Висла», сегодня руководят в Польше…

Если сегодня украинская власть будет настолько вялая, насколько она будет ложиться под любую внешнюю власть… Если и дальше Украина будет развиваться в таком направлении, не встанет ли перед нами завтра вопрос, в частности, по закону о реституции — это уже огромная претензия на имущество, на землю!

Мы следующий шаг можем иметь — а еще никто не отменял тезиса, что это, все таки, Малопольша», — заявил Кошулинский.