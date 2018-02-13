13.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Сельское хозяйство, США, Украина, Экономика коллапса

Ваше дело пахать и сеять — американцы указали Украине ее место


Странам Запада невыгодно высокотехнологичное и промышленное развитие Украины, а потому не следует ожидать инвестиций в соответствующие отрасли украинской экономики.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возникает вопрос: зачем Западу Украина? Понятно, что тот же «Южмаш», я думаю, надо будет добить до конца, потому что потенциально он Западу не нужен, России он ничего не должен поставлять и уже не поставляет. Потихоньку в Украине будет добит весь военно-промышленный комплекс. Ну, может, какая-то часть останется того, что не слишком высокотехнологично», — отметил экономист.

Он убежден, что Западу развитая Украина не нужна и напомнил слова американского посла в Киеве Джефри Пайетта, заявившего, что США видят «Украину как аграрную сверхрдержаву».

«До свидания, украинцы, — ваша задача пахать и сеять, но не развивать промышленность. Понятно, почему не будет никаких инвестиций в высокотехнологичные сферы, потому что ни Европе, ни США не нужна конкуренция со стороны развитой Украины. А ведь когда-то Украина была высококонкурентоспособной именно в высокотехнологичных отраслях — авиастроение, космос и так далее», — напомнил Суслов.

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