 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
23.12.2017, Москва, Елена Острякова
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Донбасс, НАТО, Россия, Украина

Вашингтон и Киев напрасно забывают, что сказал Путин о Донбассе


США и Украина подбивают друг друга к развязыванию войны на Донбассе. Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян, комментируя решение Вашингтона о поставках оружия на Украину.  

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«Сам факт поставки оружия говорит о то, что никакой формат переговоров наших западных партнеров не очень интересует. Заседания в нормандском формате проводятся, но Америка подбивает Украину к силовому варианту. Хотя можно и наоборот сказать: Украина подбивает США», — сказал Гапарян.

Он полагает, что в США не до конца понимают, насколько принципиален вопрос Донбасса для России.

«Людям в Вашингтоне и Киеве принципиально важно помнить, что сказал президент России: мы никогда не позволим устроить на Донбассе Хорватский сценарий. К сожалению, пока осмысления слов нашего президента не произошло.

США исходят из того, что Киев во всем всегда абсолютно прав, он является «жертвой чудовищного нападения», и поэтому его надо вооружать. Тот факт, что Украина ежедневно нарушает мирный процесс на Донбассе, что в результате обстрелов ВСУ гибнут ежедневно люди, никого в США не волнует», — сказал Гаспарян.

 

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