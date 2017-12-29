 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
29.12.2017, Москва, Елена Острякова
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Донбасс, Политика, Россия, США, Украина, Экономика

Вашингтон предложил РФ сдать Донбасс в обмен на отмену санкций


В случае, если Россия примет условия США по Донбассу, с нее будет снята часть санкций. Об этом сегодня в интервью радио «Эхо Москвы» сказал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

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«Санкции, как европейские, так и американские, относятся к разным категориям. Есть санкции, наложенные за заявленную аннексию Крыма. Есть санкции, наложенные позже за вторжение в Донбасс. Есть санкции в рамках Закона Магнитского. Есть санкции за вмешательство России в американские выборы. Самые суровые санкции были наложены на Россию за несоблюдение Минских соглашений, и если бы Россия вышла из Донбасса, тогда эти санкции были бы сняты», — сказал Волкер.

Он полагает, что война на Донбассе приносит России большие затраты.

«Я думаю, что это стоит России санкций, репутации в мире, военных затрат, человеческих потерь — россиян, которые теряют свои жизни в этой войне ни за что. Так что это затратная для России операция. Но таков выбор самой России. И чего бы нам очень хотелось, это чтобы Россия поменяла оценку ситуации и приняла решение уйти из Восточной Украины», — сказал Волкер.

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