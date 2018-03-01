01.03.2018

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Вашингтон уличил Порошенко во вранье

Вчерашние утверждения президента Украины Петра Порошенко, заявившего, что в ближайшие недели начнутся поставки оружия из США, являются преждевременными.

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Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Соединенных Штатов.

«По поводу поставок вооружений преждевременно говорить о том, когда это будет», — приводит РИА Новости слова представителя Пентагона.

Напомним, что вчера, когда на пресс-конференции в Киеве у Порошенко поинтересовались, когда начнутся поставки летального американского оружия на Украину, он сообщил, что проводит по этому поводу переговоры, а «первая поставка этого вооружения должна начаться через несколько недель».