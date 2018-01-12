12.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Вчерашнее заявление Путина вызвало феерическую истерику на Украине

Заявление президента РФ Владимира Путина, сказавшего о готовности передать Киеву оставшуюся в Крыму и находящуюся в плачевном состоянию украинскую военную технику, -это унижение национальной гордости украинцев.

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Такое мнение высказал депутат Верховной Рады от БПП Рефат Чубаров.

«Бандит, уже чувствующий своей подлой душой неизбежность международного суда и справедливого наказания за совершенные им преступления, пока еще не может остановиться в своих потугах унизить Украину … А завершится это тем, что одновременно с возвращением Крыма правительство России выплатит компенсацию Украине за катастрофические последствия временной оккупации Крыма и развязанной на востоке Украины войны. Так будет!», — прокомментировал украинский политик заявление президента РФ на своей странице в Facebook.

«Тем, кто уже клюнул на унизительную подачку Путина: если у вас нет чести и национальной гордости, то хотя бы не выставляйте себя на вселенскую позор, — добавил Чубаров. — Не надо тешить врага и разочаровывать друзей. И просто не позорьте Украину! Просто знайте, выстоим и вернем все — Крым, Донбасс, освободим сограждан!».

Возмущение Чубарова, в частности, вызвал комментарий командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Игоря Воронченко, заявившего: «Решение будет приниматься на высшем политическом уровне руководства страны, и я побоюсь сказать, но это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой в какой-то грязной кремлевской игре».

Против передачи Украине военной технике выступил и и экс-руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал Василий Вовк.

«Принятие предложения РФ — это очередная сдача Украины. Или вместе с Крымом, или пусть подавятся», — написал в своем блоге Вовк.

В комментариях к одному из постов Чубарова его читатели, ссылаясь на «ПолитНавигатор», назвали заявление Путина «троянским конем» для Украины.