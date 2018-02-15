15.02.2018, Москва, Александр Ростовцев

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Венецианская комиссия официально признала крайнюю степень удушения русского языка на Украине

В 1990 году при Совете Европы был создан консультативный орган, сверяющий принимаемые национальными парламентами законы с их же национальными конституционными нормами. Назван был орган Европейской комиссией за демократию через право. Сегодня он известен как Венецианская комиссия.

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С 2002 года в комиссии могут участвовать страны, не входящие в ЕС. Выводы комиссии берутся на вооружение парламентскими и правовыми институтами ЕС в качестве «евростандартов» в области демократии. В поле внимания Венецианской комиссии находятся, в частности, права меньшинств.

Не удивительно, что «европейский вектор развития» Украины привёл её институты власти к сотрудничеству с Венецианской комиссией. По-видимому, украинский истеблишмент очень превратно представлял себе это сотрудничество, поскольку в статьях украинских СМИ поначалу звучали весьма оптимистичные нотки, как отныне Украина примется плодить образцово-показательные демократические законы, которые одним махом получат одобрение в Венецианской комиссии. А там и до членства в ЕС рукой подать.

Когда дело дошло до реальной «сверки часов», то оказалось, что комиссия не настроена на поточное одобрение всех законодательных бумаг, которые ей подсовывает Киев.

Первым камнем преткновения стали претензии комиссии по поводу скандального «закона об образовании», который, как известно, направлен на форсированную украинизацию всех иноязычных школьников и дошколят Неньки. Даже «союзных» режиму крымских татар Херсонщины предполагается обучать преимущественно на мове.

Гордая и независимая Украина, идущая в Европу, походя отодвинула выводы Венецианской комиссии, заявив, что её внутренний «закон о языке» не может быть предметом договорённости с другими государствами.

Особенно сильно по поводу несоответствия закона конституционным нормам неистовствовали неадекваты в мидовском болоте Климкина, депутаты-радикалы и «активисты-дипломаты» из заплинтусного «Майдана иностранных дел». В качестве объяснения виляниям своего «европейского вектора» все эти деятели с крепко помятыми наплечными кастрюлями приводили территориальные проблемы Украины, связанные с «последствиями от ранее проявленной мягкотелости украинцами в отношении нацменьшинств в Крыму и Донбассе».

Все эти великолепные доводы были услышаны и привели Украину к серьёзному конфликту с Румынией и, особенно, с Венгрией. Как полноправный член ЕС и НАТО, Венгрия заблокировала ряд евроинтеграционных проектов с Украиной и, что самое обидное для Порошенко, наложила вето на проведение заседания комиссии Украина – НАТО на уровне министров обороны. И далее заявила, что пока «закон об образовании» будет ущемлять права закарпатских венгров, санкции не будут сняты.

Украинский ответ был вполне предсказуемым: на официальном уровне был включен генератор «коричневого шума» с целью дезориентировать общественность и заболтать проблему. В частности, замминистра Украины Василий Боднар написал в своём микроблоге Twitter, «Украина и Венгрия согласовали ключевые позиции по языковому вопросу», что было, мягко говоря, неправдой.

В свою очередь официальный Будапешт обвинил Киев во лжи и потребовал официальных гарантий соблюдения прав венгерской диаспоры на Украине.

В Киеве пока не готовы дать окончательный ответ, прекрасно понимая, что всего лишь одна уступка обратит в фикцию закон, обещающий тотальный лоялизм и украинизацию населения в обозримом будущем.

В середине октября прошлого года депутаты ПАСЕ приняли достаточно жёсткую резолюцию по украинскому «закону об образовании», указав на серьёзные недостатки. Порошенко обещал исправиться. Впрочем, этот прохвост много чего за своё президентство наобещал.

Европейцы тоже не любят, когда их обманывают. Особенно если обманывают регулярно, да ещё и полностью зависящие от них режимы. И, хоть «бачилы очи, шо руци трымалы», с Украиной приходится что-то делать, оказывая давление. Официальный Киев тюкает по темечку уже не только ПАСЕ. Подключились парламенты восточноевропейских соседей Украины, ОБСЕ и даже НАТО.

13 февраля председатель НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину «пристально посмотреть» на рекомендации Венецианской комиссии и найти способы разрешить языковой конфликт с Венгрией.

Пока что на Украине даже не пытаются «пристально смотреть», «находить способы» и пересматривать своё украинизаторское законодательство.

Пуще всех откровенничает секта «Майдана иностранных дел», влиятельные адепты которой считают, что Украине следует самой решать свои внутренние проблемы с нацменьшинствами без участия иностранных государств. Особенно греет майданщиков мысль о том, что «Венгрия – это не то государство, которое имеет наибольшее влияние на НАТО. Поэтому здесь нужно не с уставом организации бороться, а с позицией государства, блокирующего его решения».

В общем, вся надежда на то, что Украину в НАТО поймут и простят, проигнорировав требования Венгрии, в точности с формулой Оруэлла из антиутопии «Скотный двор»: «все животные равны, но некоторые равнее».

Есть мнение, что оптимизм свидомых подогрело последнее заявление Столтенберга о продолжении сотрудничества НАТО с Украиной.

А теперь перейдём к наиболее ценному содержанию свеженького заключения Венецианской комиссии по людоедскому «закону об образовании».

Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала положения языковой статьи украинского закона об образовании, рекомендовав Киеву внести поправки, чтобы избежать дискриминации языков нацменьшинств. В документе отмечается, что посвященная языкам национальных меньшинств Украины статья 7 закона «сильно отличается от проекта, по которому проводились консультации с меньшинствами».

(К вопросу о «самостоятельном решении внутренних проблем с нацменьшинствами)

«Статья содержит ряд двусмысленных положений и, как представляется, не дает необходимых указаний относительно применения международных конституционных обязательств страны. Объем гарантий образования на языках меньшинств, в основном ограниченный начальным образованием, не ясен».

И, самое главное. В заключении Венецианской комиссии отмечается, что норма закона «обеспечивает правовую основу для преподавания некоторых предметов на языках ЕС, например на болгарском, венгерском, румынском и польском», однако «новый закон не дает решения для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка, как наиболее широко используемого негосударственного языка».

«Менее благоприятное отношение к этим языкам трудно каким-либо образом оправдать, и, следовательно, это вызывает проблему дискриминации», – заявили в Венецианской комиссии, предложив внести поправки в статью 7, дабы «заменить это положение более сбалансированным». «Важно, чтобы внедрение закона не поставило под угрозу сохранение культурного наследия меньшинств», – делается окончательный вывод.

Тем самым, комиссия по вопросам соответствия законов конституции при Совете Европы делает прямо-таки поразительное заключение, признавая, что в бандеровской Украины у русского языка нет никаких шансов на выживание. У официальных языков ЕС таковые шансы имеются.

И не упомнишь, чтобы официальные институты ЕС делали какое-нибудь заключение в пользу русских.

Что же, спасибо хотя бы за сочувствие. Жаль, что никто и никогда в ЕС и в НАТО не примет решения о «гуманитарных бомбардировках» бандеровцев, чтобы заставить их прекратить внутренние репрессии, этнические чистки и войну в Донбассе против мирного населения. Русским, как это было всегда в истории, придётся защищать себя без посторонней помощи, ибо «спасение утопающих – дело рук самих утопающих».