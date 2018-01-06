 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
06.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Крым, Мнение, Общество, Политика, Россия, Украина

Венедиктов изучит, можно ли изгонять русских из Крыма


Россия не должна была включать Крым в свой состав без согласия Украины.

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Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал ее главный редактор Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Может, Крым и должен быть российским, но не таким образом, как это было сделано. Украина не давала согласия на референдуме о передаче своей территории. Международные договоры были нарушены», — сказал Венедиктов.

Он также согласился с радиослушателем, который провел параллель между Крымом и Судетами – немецкой областью в Чехии, которая была аннексирована гитлеровской Германией в 1938 году.

«После 1945-го года все немцы были изгнаны из Судет. Это хорошая тема для рассуждения. Ситуация может быть похожей, я изучу», — сказал Венедиктов.

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