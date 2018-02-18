18.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Венгрия ставит Украину на место

В Венгрии проводимую Киевом политику воспринимают как венгрофобскую, а потому считают своим долгом бороться с Украиной.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко, обративший внимание, что на Украине находиться третья по величине венгерская диаспора, а потому Будапешту «сам бог велел использовать нынешнюю ситуацию, чтобы показать, как защищают венгров за рубежом, тем более что Украина сама дала повод законом об образовании».

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«Действительно эта тема воспринимается и идет на ура в Венгрии, где Украина получила имидж венгрофобов, с которыми необходимо бороться и поставить на место. И ставят. Мы видим, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заблокировал заседание комиссии Украина — НАТО, наблюдаем также целый ряд других активностей», — подчеркнул политолог.