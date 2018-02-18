18.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
  2 004 просмотров
Закарпатье, Политика, Скандал, Украина

Венгрия ставит Украину на место


В Венгрии проводимую Киевом политику воспринимают как венгрофобскую, а потому считают своим долгом бороться с Украиной.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко, обративший внимание, что на Украине находиться третья по величине венгерская диаспора, а потому Будапешту «сам бог велел использовать нынешнюю ситуацию, чтобы показать, как защищают венгров за рубежом, тем более что Украина сама дала повод законом об образовании».

«Действительно эта тема воспринимается и идет на ура в Венгрии, где Украина получила имидж венгрофобов, с которыми необходимо бороться и поставить на место. И ставят. Мы видим, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заблокировал заседание комиссии Украина — НАТО, наблюдаем также целый ряд других активностей», — подчеркнул политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть