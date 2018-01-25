25.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Венгрия закошмарит Украину поближе к выборам

Парламентские выборы в Венгрии не позволят политикам в Будапеште снизить градус давления на Украину в вопросе соблюдения прав венгерского населения Закарпатья.

Об этом не пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что было давление и на уровне ПАСЕ, и принято решение Венецианской комиссией с экспертизой о том, что необходимо вносить правки (в закон об образовании, — ред.), чтобы уменьшить дискриминацию меньшинств.

Мы видим, что попытка наших политиков «заговорить» венгерскую дипломатию пока заканчивается ничем. Соответственно, чем ближе будут парламентские выборы, тем сильнее будет публичное давление и обвинение Украины со стороны венгерских политиков.

Тот же Орбан именно украинскую тему собирается использовать как одну из важных на выборах», — сказал аналитик.