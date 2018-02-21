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Венгрию снова грозятся выгнать из ЕС
Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что политика правительства Венгрии может стоить стране членства в Евросоюзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом он заявил в телефонном интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet, которое пообщалось с люксембургским дипломатом после того, как глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал его «идиотом», который «ненавидит Венгрию».
Ранее в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel Ассельборн раскритиковал венгерскую законодательную инициативу «Стоп Сорос» и призвал Европейскую комиссию начать санкционную процедуру против Венгрии.
«Я не ненавижу Венгрию, Петера Сийярто или Виктора Орбана. Речь идет не о личностях, а о базовых принципах, ценностях, законах и уважении человеческого достоинства в каждой стране-члене ЕС. Мы не можем принять наказание для неправительственных организаций, которые помогают искателям убежища. Такие методы применяют только авторитарные режимы, недостойны демократического Европейского Союза», — пояснил свою позицию Ассельборн.
По его словам, у него совершенно нормальные отношения с венгерским коллегой Сийярто. «У меня нет злости, которая могла бы повлиять на наши отношения. Как я сказал, речь идет о принципах и ценностях. Венгерская политика бросает вызов принципам Европейского союза», — отметил он.
Глава МИД Люксембурга отметил, что не может понять мышление венгерского правительства и предостерег, что его политика может дорого стоить Будапешту.
«Венгерский народ должен понимать, если у них есть правительство, которое делает это, то ценой этому может быть членство в ЕС. Мне было бы очень грустно, если бы это случилось», — заявил Ассельборн.
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