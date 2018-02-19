19.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Венгры демонстративно послали министра образования Украины

Представители венгерских обществ на Украине отказались встречаться с министром образования Лилией Гриневич, поскольку эта встреча не могла привести к позитивному результату.

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Об этом в эфире «Радио Вести», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил зампредседателя правления киевского товарищества венгров Тибор Томпа. По его словам, украинская власть хотела не обсуждать скандальный закон об образовании, а поставить перед фактом представителей венгерского меньшинства, ознакомив их с пунктами закона.

«Мы считаем, что нас хотели пригласить на это обсуждение не для того, чтобы наладить отношения, а чтобы принять позицию, которую власть на сегодняшний день уже сформулировала без всяких консультаций не только с нами, но и с другими национальными меньшинствами. Статья № 7 принятого закона нас абсолютно не устраивает, и мы считаем, что 125-й пункт выводов Венецианской комиссии должен быть полностью выполнен. Статья №7 должна быть изменена, потому что это дискриминационная, ассимилятивная в отношении национальных меньшинств статья.

Венецианская комиссия рекомендует в частности, чтобы обеспечение исполнения закона (об образовании) не угрожало культурному наследию меньшинств и непрерывности образования на языках меньшинств в традиционных школах. Мы считаем, что принятый закон мешает непрерывности образования, и угрожает сбережению культурного наследия нашего меньшинства», — заявил Томпа.