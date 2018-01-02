02.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Верка Сердючка чуть не упала в обморок на встрече с Путиным

Популярный украинский артист Андрей Данилко, более известный по образу Верки Сердючки, вспомнил, как чуть не упал в обморок на неожиданной встрече с Владимиром Путиным в поселке Форос в Крыму.

Об этом Данилко рассказал в интервью телеведущему Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Форос, 2004-й год. Был Кучма и Путин. И с нами никто не здоровался, с артистами. Известные артисты там были, ведущим был Лещенко. И вообще, как будто нас никто не замечает. И мы выступаем. А жара такая, они сидят в мокрых рубашках с коротким рукавом и думают, когда это закончится, это веселье.

Выпускают нас, мы дали. Путин и Кучма идут ко мне. Говорят: «Спасибо за выступление». И они говорят: «А вы могли бы выступить у нас вечером в атмосфере «без галстуков»?

А там это очень быстро все решалось, нам заплатили хорошие деньги. И мы вышли уже вечером. Меня споили немножко, наливали шампанское. Ну, они уже были без галстуков, было очень как-то весело и смешно, они сами выпивали.

Путин не пил вообще и меня реально споили, мне, наверное показалось, что я тут самый главный. Путин стоял так метрах в 10-ти смеялся, с бокалом, он как-то так смеялся сдержанно. Тут Леонид Данилович танцует. Господи, я такие вещи рассказываю.

Мне, как будто, для баланса кого-то не хватает, и я возьми и Путину вот так показал (манит мальцем, — авт.). Гробовая тишина, только сверчки «ур-ур». Боже, я протрезвел за три секунды.

Думаю, слава Богу, что я выступаю в этой шубе — сейчас, наверное, будут бить. Я стою, думаю, Боже, я не знаю, как вырулить.

А он, Путин, мне показывает (так же манит пальцем, — авт.). И я, как собака Баскервилей, бегу к нему… и он говорит: «Андрей, спасибо большое за выступление». А там просто все превратились в ухо, что же там за разговор… Он на меня произвел на тот момент очень приятное впечатление», — заявил Данилко.