28.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Верка Сердючка: Единственный выдающийся клоун — Ляшко

На Украине во власти очень плохие артисты — единственный выдающийся клоун — это лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко. Об этом в эфире телеканала 112 заявил шоумен Андрей Данилко, более известный по образу Верки Сердючки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, уроки театрального мастерства не помешали бы лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко и мэру Киева Виталию Кличко.

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«Они очень плохие артисты все. У меня есть какая-то симпатия к некоторым, но они все плохие артисты. Нет, мне нравится, это бывает смешно и колко, — это Олег Ляшко. Конечно, он, как артист, — конечно, да. У Юлии Владимировны, конечно, с этим тяжелее. Надо чуть-чуть, я бы дал мастер класс. Или тому же Виталию Кличко. Можно было бы просто пару дать занятий, чтобы он расслабился и чувствовал себя проще», — заявил Данилко.