02.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Верка Сердючка: Украина разваливается

Известный украинский артист Андрей Данилко, автор популярного образа «проводницы» Верки Сердючки, выступил против запрета российских фильмов и сериалов на территории Украины. Об этом он заявил в интервью телеведущему Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зачем? Но зачем их запрещать? Если ты можешь взять, зайти… Wi-Fi тут какой пароль? Я посмотрю «Ликвидацию» и без ваших запретов. Ну такая глупость, вам делать нечего? Ну зачем это? Что это решит? Поднимайте производство, конечно, делайте фильмы. Я только «за». Но запрещать», — заявил Данилко.

По его словам, все переименования, происходящие в рамках «декоммунизации» на Украине в последние годы, только раскалывают страну.

«Какие-то постоянные подмены, прикрывания постоянные какими-то лозунгами. «Мы так все любим Украину», а при этом ты понимаешь, что она разваливается. Мне кажется, если называть как-то улицу, то не надо называть спорными какими-то фамилиями, к которым через 20-ть лет, там, поменяется к ним отношение», — заявил Данилко.

На это телеведущий Дмитрий Гордон с иронией спросил у него: «Может, тебе проспект Бандеры не по душе?».

«Мне не нравится. Я не знаю. Он вызывает споры, он вызывает, ну не знаю, назовите: «Прошла по «Абрикосовой», сверну на «Виноградную», но уже не будет вызывать никаких споров. Мне нравится, что называется Крещатик или Прорезная. То есть, какая-то смысловая нагрузка. Но почему это называется Бандерой, этот проспект, я не могу понять», — добавил Данилко.

По его словам, украинский спецназ должен жестко подавлять выходки националистов, срывающих концерты артистов, которые, не хотят активно поддерживать карательную операцию на Донбассе.

«Я против выходок, которые этот Мирошниченко, который устраивал потасовку возле концертного зала «Украина». Стоит этот ОМОН, в них бросают бутылками, и я сижу и думаю: «Это что такой за ОМОН?». 26 каких-то придурков срывают. Не нравится вам эта Ани Лорак, не ходите, не покупайте билет. Но устраивать такие вещи, когда идет мама Каролины на концерт, у нее вырывают цветы, начинают их топтать, этот бегает депутат, устраивает такие вещи, я понимаю, что это картинка, которую в Москве потом показывают, как происходит у нас на Украине. У меня такое впечатление, что они работают на этих людей. Но как это может быть, и почему милиция не реагирует на подобные штуки, как это может быть?» — заявил Данилко.