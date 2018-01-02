 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
02.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Киев, Крым, Мнение, Общество, Политика, СМИ, Украина

Верка Сердючке непонятно, почему Турчинов не боролся за Крым


Украинский артист Андрей Данилко, более известный по образу Верки Сердючки, заявил, что украинская власть сдала Крым, а вся ситуация вокруг полуострова напоминает театр.

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Об этом он заявил в интервью телеведущему Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Данилко признался, что не понимает, почему Крым был покинут украинской армией без боя.

«Крым аннексирован. Мне никогда непонятно было, почему за него не боролись. Я думаю, что Крым отдали. Не очень понимаю в некоторых ситуациях, но я не могу понять, как можно было взять и отдать. Это куча наших войск там была, и все раз, собрались и уехали», — заявил Данилко.

— Это театр?, — спросил у него Гордон.
— Да, — ответил артист.
— Постановку напоминает?, — уточнил телеведущий.
— Да, — согласился Данилко.

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