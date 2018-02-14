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Верховная Рада не позволит миротворцам зайти в Донбасс
Из-за сопротивления украинского парламента не следует ожидать, что в Донбассе появится миротворческий контингент ООН.
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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Владимир Воля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Формулу Волкера ожидает та же судьба, что и формулу Штайнмайера, которая зашла в тупик в октябре 2016 года – по той простой причине, что существует проблема в выполнении политической части Минских соглашений. Пока наш парламент будет в этом составе (и на Западе это ни для кого не секрет), вряд ли стоит ожидать, что будут какие-то подвижки в выполнении политической части Минских соглашений. А значит, все остальное тоже становится заложником политической части», — полагает Воля.
Метки: Верховная Рада, Владимир Воля, конфликт в Донбассе, Минский процесс, Миротворцы ООН
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