05.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Вице-спикер Рады наехала на польского премьера

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во лжи, комментируя его заявление о том, что Варшава «приняла полтора миллиона украинцев, при этом значительная часть из них — это люди, которые бежали из территорий, где идут боевые действия — с Донбасса».

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Так, в своем блоге Геращенко заявила, что польский чиновник сильно преувеличил эту цифру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Официальные лица должны озвучивать официальные цифры, которые свидетельствуют, что за последнее время статус беженцев в Польше получили около 80 украинцев. Именно столько в Польше беженцев», — написала Геращенко.

Все остальные украинцы в Польше, по ее словам, — это трудовые мигранты, которые помогают восстанавливать польскую экономику.

«Десятки тысяч украинцев во времена экономического кризиса, спровоцированного в том числе и войной, работающих в соседних странах, в том числе и в Польше, усиливая ее экономику, вкладывают свои руки, ум, силы, украинское трудолюбие и искренность в формирование польского ВВП. Мне кажется, было бы честно со стороны польских властей поблагодарить за это украинцев», — полагает вице-спикер Рады.