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04.01.2018, Киев, Михаил Рябов
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Политика, Украина

Видео воющего Саакашвили взорвало Сеть


Пользователи социальных сетей потешаются с видео, сделанного накануне на заседании суда в Киеве, где в один из моментов беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и поддерживающие его «активисты» затянули нестройным хором украинский гимн.

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