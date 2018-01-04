04.01.2018, Киев, Михаил Рябов

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Видео воющего Саакашвили взорвало Сеть

Пользователи социальных сетей потешаются с видео, сделанного накануне на заседании суда в Киеве, где в один из моментов беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и поддерживающие его «активисты» затянули нестройным хором украинский гимн.

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