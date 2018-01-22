22.01.2018, Донецк, Александр Гусар
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Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Общество, Происшествия, Спецслужбы, Транспорт, Украина

Виновные в расстреле троллейбуса в Донецке понесли заслуженное наказание


Позиция 43-й отдельной артиллерийской бригады большой мощности, с которой был предположительно нанесён удар по Донецку 22 января 2015 года, спустя несколько дней после этого преступления, была уничтожена ударом РСЗО «Град». В результате этого акта возмездия одна артиллерийская установка «Пион» была уничтожена и две повреждены. Также было уничтожено три украинских военнослужащих.

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Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил член общественной комиссии по сбору и фиксации военных преступлений украинской власти в Донбассе Иван Копыл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Согласно данным украинских военных, служивших в то время в данной артиллерийской бригаде, найденным в соцсетях, 31 января 2015 года вооружённые силы Донецкой Народной Республики с крайних к линии фронта позиций нанесли удар из РСЗО «Град» по батарее САУ 2С7 «Пион». В результате этого огневого воздействия 3 орудия «Пион» были выведены из строя. Также было уничтожено три украинских военнослужащих.

К сожалению, эти данные пока не имеют официального подтверждения со стороны наших военных», – заявил Копыл.

Он подчеркнул, что в данном случае речь идёт именно о сведениях, полученных из соцсетей.

Напомним, что 22 января 2015 года украинские каратели обстреляли остановку общественного транспорта Боссе в Ленинском районе Донецка. В результате этого преступления погибли восемь человек и 26 получили ранения.

 

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