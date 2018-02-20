20.02.2018, Херсон, Максим Карпенко

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Виртуальный офис Порошенко в Крыму нагнетает истерию: Останется лишь один — Украина, либо Россия

В Херсоне переживают, что российская армия двинется из Перекопа на Украину и захватит ее. Об этом в эфире «Радио Hayat» заявил «представитель президента Украины в Крыму», расквартированный в Херсоне, Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский чиновник также исключил возможность примирения двух стран и объявил «войну на выживание».

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«Неминуемы попытки России захватить всю Украину. Они не остановились. То, что они сегодня на Перекопе, они считают временным для себя. Как и мы, но мы боремся за деоккупацию наших территорий востока и Крыма, а они хотят захватить всю Украину.

Разными методами — политическим, коррупционным, спецслужбы, прямая агрессия, гибридная война, экономическое давление, все они будут применять, чтобы уничтожить украинскую государственность, а в перспективе — уничтожить украинскую нацию, в частности, крымско-татарский народ, чтобы такого не было.

Для них мы — угроза их существования и они знают, что рядом с нами никогда не возродят свою кровавую империю, потому это, извините, война на выживание.

К сожалению, не все это понимают на материковой Украине. Кто-то думает, что война — это временно, потом помиримся — нет, мы никогда не сможем дальше сосуществовать с этим государством. Кто-то один останется по итогу», — заявил Бабин.