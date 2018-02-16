16.02.2018, Москва, Александр Ростовцев

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Вирус НеПетя повреждает не только компьютеры, и но мозг русофобов

Британский МИД официально возложил на российские власти ответственность за массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя NotPetya (он же Petya, он же ExPetr), заразившего в июне прошлого года сотни тысяч компьютеров по всему миру.

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«Правительство Соединенного Королевства приходит к выводу, что ответственность за разрушительную кибератаку NotPetya в июне 2017 года несут российские власти, а именно Российская Армия», – заявил в среду вечером заместитель министра иностранных дел Великобритании Тарик Ахмад.

«Решение публично приписать этот инцидент (России) подчеркивает тот факт, что Соединенное Королевство и его союзники не потерпят вредоносной деятельности в киберпространстве», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Знаменитые «британские уч0ные», экспертными услугами которых воспользовался МИД Великобритании, не выдавший ни единого подтверждения своим словам, установили, что задачей «российских военных хакеров» было натравить вирус NotPetya «на украинский финансовый, энергетический и государственный сектор. Из-за неизбирательного характера вирус распространился дальше, затронув другие европейские и российские организации».

Тем самым, официальные лица Великобритании берут на вооружение прошлогоднее заявление СБУ, обвинившую Россию в кибератаке только потому, что вирус NotPetya начал распространяться с украинских серверов, поразив компьютеры правительственных учреждений и компаний Украины, а затем распространился и на другие страны миры, приостановив работу портов, заводов и офисов.

Каких-либо доказательств российского следа СБУ не привела, да этого и не требовалось для создания шумихи: в это время в мире бушевал скандал, раздутый проигравшими на выборах сторонниками Хиллари Клинтон, о якобы вмешательстве российских хакеров в избирательную систему США. Украинская шавочка на службе ЦРУ всего лишь тявкнула и подкинула немного веточек в костёр, чтобы пламя не погасло.

К обвинениям в адрес России подключилось также Министерство обороны Дании, согласившиеся с выводами британских официальных лиц, что вирусная атака должна была обрушить экономику Украины, но разбушевавшийся NotPetya вырвался на свободу и нанёс тяжёлый ущерб датской судоходной компании Moller-Mayersk.

«След ведет прямиком в Россию и к российским военным», – заявил министр обороны Дании Фредериксен, считающий, что по своим последствиям подобная кибератака «причиняет ущерб, сравнимый с ущербом от военного нападения».

Но всех осведомлённее оказалась газета Washington Post, высыпавшая целый мешок подробностей о вирусе и кибератаке со ссылкой на ЦРУ. Главный шпионский гадюшник Америки считает доказанным причастность ГРУ к распространению NotPetya. При этом, военная разведка России хитро замаскировала вирус-обрушитель под вирус-вымогатель, чтобы у аналитиков в сфере компьютерной безопасности создалось впечатление, будто во всём виноваты хакеры-любители.

Правда, изложить подробности и привести доказательства эксперты из ЦРУ посчитали ниже своего достоинства, решив, что сказанного вполне достаточно, чтобы всем в мире стало понятно – кто конкретно стоит за всеми электронными бедами планеты.

На то, что от атаки НеПети пострадали крупные российские нефтяные компании «Башнефть» и «Роснефть», а также главный плательщик в российский бюджет, компания «Газпром», не говоря уже о множестве компаний меньшего калибра, обвинителей слабо колышет. Им всё ясно.

Яснее всех, как и следовало ожидать, дела обстоят в среде киевских хунтарей, готовых увидеть руку Москвы даже в прокисшем борще унутре собственной кастрюли. Главным бредогенератором в трактовании версии о кибератаке НеПети на Украину выступает главарь СНБО Саня Турчинов.

Оценим же красоту игры свидомой аналитической мысли.

Утром, 27 июня 2017 года, за три часа до начала вирусной атаки, в Соломенском районе Киева был взорван «мерседес» с мотоциклетными номерными знаками (установленный следствием факт), за рулём которого находился полковник ГУР Максим Шаповал. От мощного взрыва полкан (и каратель «АТО») «принял ислам» на месте.

Примерно в 10:30 началась волна загрузок обновлений программы M.E.Doc, которое несло в себе код вирусной программы. За несколько часов вирус поразил ряд государственных сетей.

Из чего секретарь СНБО Украины Турчинов сделал многообещающий вывод, что эти два события связаны между собой и составляли двойную российскую атаку, приуроченную ко дню конституции Незалежной.

В огороде бузина, а в Киеве дегенерат Турчинов с прохудившейся наплечной кастрюлей и прокисшим борщом внутри.

Напомним, что в результате расследования украинских журналистов было установлено, что убитый в «мерседесе» Шаповал по поручению СБУ являлся организатором охраны сбежавшего на Украину грязного российского депутата Вороненкова, активно менявшего в Киеве прихваченные брюлики на наличность. После убийства Вороненкова все бранзулетки и наличные деньги депутата, оцененные в несколько миллионов долларов, исчезли, а вскоре взлетел на воздух и приставленный к нему «Избушкой» ответственный за охрану депутатской тушки Шаповал.

Что же до распространения вируса Петя, то эпицентр его был зафиксирован известной компанией по защите информации ESET: инфекция стартовала через обновление программы электронной отчётности и документооборота M.E.Doc, разработчиком которой является украинское ООО «ИТ Эксперт».

А теперь самое интересное. Ещё до наступления эры «гидности», программа M.E.Doc была установлена на десятках тысяч офисных компьютеров по всей Украине. Программа была далеко не персик – она глючила и тормозила, имела уязвимости, на которые разработчикам давно указывали пользователи.

Как получается, что вместо качественного продукта массовому пользователю безальтернативно и за деньги втюхивают какой-нибудь шлак для повседневной работы, мы все прекрасно знаем. Систему кумовства и подкупа ещё никто не отменил, несмотря на обещание и «европейский вектор развития». Тем более, у M.E.Doc имелись конкуренты.

Фактически, речь идёт о головотяпстве и нечистой конкурентной борьбе. ООО «ИТ Эксперт» уж так привыкла почивать на лаврах и стричь бабло со своей недоделки, что попросту не озадачилась прикрытием всевозможных дыр и ошибок в коде программы, на которые давно были написаны целые простыни баг-репортов.

Можно с большой долей уверенности утверждать, что кто-то из конкурентов M.E.Doc попросил на взаимовыгодной основе кого-то из внутренних разработчиков «ИТ Эксперт» вставить в пакет обновлений программы небольшой шматочек полезного для дела кода. Просто для того, чтобы уравнять шансы в конкурентной борьбе.

Короче, кому-то понадобилось обвалить M.E.Doc, не особо считаясь с последствиями. Как известно, в результате заражения из строя вышли компьютеры киевского метрополитена, одесского, киевского, бориспольского аэропортов, Укрэнерго и ещё пучок государственных и коммерческих предприятий.

Правда, как выяснилось, украинская киберполиция запретила использование для электронной отчётности как M.E.Doc, так и его конкурентов.

Теперь немного технической информации. Как сообщают вирусные аналитики, Petya и его родственники представляют собой переписанный код уже известного вируса Bad Rabbit, а сама процедура вымогательства денег организована ламерски.

В частности, правоохранителям было легко установить, на какой счёт капали $300 эквивалентов биткоина, а 60-значный индекс компьютера невозможно было скопипастить в специальное окошко декриптора для начала процедуры разблокирования жёсткого диска. Что говорит о довольно грубой работе, никак не характерной для хакеров специальных служб.

В то, что за распространением вирусов Петя стоит Россия, не верят даже сами иностранные обличители. Ведь тогда непонятно, почему имея на руках железные факты, они их тщательно скрывают и не пытаются требовать в судебном порядке компенсаций за нанесённый ущерб (и немалый), вызванный вирусным заражением, от Российской Федерации.

О денежных компенсациях заикаются одни только украинские хунтари и их карманные пустолайки.

Но этим деятелям хоть плюй в глаза: даже если на свидомых ворах шапка будет гореть ракетным пламенем, они всё равно станут утверждать, что это клятые кацапы им в шаровары нагадили.