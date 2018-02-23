23.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Общество, Политика, Скандал, Украина

Власть дала майданщикам взятку


С каждой новой годовщиной Майдана в украинском обществе возникает все больше неудобных вопросов к власти.

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На эту тенденцию в ходе пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», обратили внимание политолог Алексей Якубин, по словам которого, политики не готовы честно отвечать на вопросы, связанные с расследованием преступлений, совершенных на Майдане.

«Мне показалось, что власть, видя проблемы с усложненностью процесса расследования, постаралась, скажем так, заручиться поддержкой пострадавших на Майдане, их родственников, просто купив их. Мы знаем, что как раз к событиям годовщины Евромайдана власть приняла несколько социально значимых решений для людей, которые были на Майдане. Они смогут выходить на пенсию по более упрощенной процедуре. Плюс правительство Гройсмана инициировало выплату всех компенсаций людям, которые были на Евромайдане», — сказал эксперт.

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