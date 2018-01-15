15.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Вместо «хаотичной АТО» у Порошенко планируют «военную операцию» под управлением президента

В первую сессионную неделю после каникул Верховная Рада планирует рассмотрение двух резонансных законопроектов — о так называемой «реинтеграции Донбасса» и «защите украинского государства от проявлений коллаборационизма», пишет «Коммерсант», уточняя, что вокруг обоих документов в правящей коалиции развернулись ожесточенные споры.

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Так, депутаты от «Народного фронта» требуют, чтобы в документе о «реинтеграции» содержалось четкое определение России как «страны-агрессора», а также настаивают на включение в текст Крыма. В то же время сторонники Порошенко придерживаются более умеренного подхода, так как им приходится считаться с требованиями европейских и американских дипломатов, котоыре считают, что такие формулировки вызовут ненужную дополнительную конфронтацию с Россией и уменьшит шансы на мирную реинтеграцию юго-востока Украины.

При этом в Раде появился еще один законопроект под названием «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», котоырй внесли депутаты от «Народного фронта».

Документ предполагает создание особых комиссий по проверке граждан «по признакам коллаборационизма (содействия врагу) и угрозы государственному суверенитету» и вводится понятие «индивидуальное ограничение прав» на время проверки, которая может длиться «до 20 лет после окончания агрессии или вооруженного конфликта».

Депутат от БПП Александр Черненко считает, что закон о коллаборационистах в нынешнем виде не пройде, а «скорее всего, станет элементом торга со стороны “Народного фронта” вокруг законопроекта о реинтеграции Донбасса».

Собеседники газеты в Киеве не исключают, что в итоге команда президента и «Народного фронта» придут к компромиссу — в обмен на жесткие формулировки в отношении Москвы в БПП добьются одобрения важных для них пунктов, включая переформатирование военной операции на юго-востоке.

«Вместо хаотичной АТО у нас будет военная операция под управлением верховного главнокомандующего, то есть президента», — объяснил логику власти источник в БПП.

В настоящий момент, по данным издания, против этой формулировки возражают партнеры БПП по коалиции из «Народного фронта», но в ходе закулисного торга, который начнется на этой неделе, соратники Порошенко надеются договориться с партнерами по коалиции, пообещав им уступки на других направлениях.